مصر.. رجال أعمال يعلقون على تشكيل لجنة لحل مشاكل المستثمرين

2022/02/01 | 09:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكلت الحكومة المصرية مجموعة عمل تضم مختلف الوزارات والجهات لحل مشاكل المستثمرين، فيما طالب رجال أعمال مصريون بضرورة أن تبدأ اللجنة عملها بالنظر في مشاكل بطء إصدار التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية

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