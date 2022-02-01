مطالبات شعبية لاحياء شارعي 60 و100 وتخفيف الزخم على سريع بغداد – بابل

2022/02/01 | 09:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب عدد من الأهالي في جانب الكرخ، من العاصمة بغداد باحياء شارع 60 او مايسمى عباس العزاوي فضلا عن خدمة جزء من شارع 100 المرتبط بالطريق الحلقي الرابع، من اجل تخفيف الاختناق المروري عند الطريق السريع بغداد – بابل عند مقتربات علوة الرشيد.وقال الأهالي لـ /ألمعلومة/، ان “الطريق الممتد من تقاطع درويش […]

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