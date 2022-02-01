2022/02/01 | 09:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت صحيفة “غلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية، عن استثمار أبو ظبي مبلغ 10 مليارات دولار في داخل إسرائيل.وأشارت الصحيفة إلى أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد قرر إلغاء تجميد هذا الاستثمار عقب زيارة الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، لبلاده.وبحسب تقرير الصحيفة، تعمل الجهات المعنية في البلدين حاليا على بلورة مخطط لتوزيع أموال […]

ظهرت المقالة بقيمة 10 مليارات دولار..



الكشف عن استثمار اماراتي في إسرائيل أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بقيمة 10 مليارات دولار.. الكشف عن استثمار اماراتي في إسرائيل) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بقيمة 10 مليارات دولار.. الكشف عن استثمار اماراتي في إسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).