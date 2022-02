صورة: ’ناسا’ تكتشف 3 مجرات جديدة.. كم تبعد عن الأرض؟

2022/02/01 | 09:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

رصد تلسكوب هابل الفضائي التابع لوكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية، مجموعة جديدة تتكون من ثلاث مجرات، تُعرف مجتمعة باسم "NGC 7764A".

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وتظهر الصورة الملتقطة حديثاً أن ثمة تفاعلا بين المجرتين في الجزء العلوي الأيمن من الصورة، كما تعطي المسارات الطويلة للنجوم والغازات الممتدة منها انطباعًا بأن كليهما ضربا للتو بسرعة كبيرة، وألقي بهما في حالة من الفوضى؛ بسبب مجرة تظهر على شكل كرة البولينغ في أسفل يسار الصورة.

#DidYouKnow?@NASAHubble Spots a Starship-Shaped Galactic Pair!!The subject of this image is a group of three galaxies, collectively known as NGC 7764A, which lies about 425 million light years from Earth in the constellation Phoenix.



🤓🤯https://t.co/U4XzYLY7hx pic.twitter.com/Lvi1Gnnbbh

— Tom Fulop-Lover of all things SPACE 🇦🇺 (@TomFulop) January 30, 2022

وتحدث التفاعلات بين المجرات على فترات زمنية طويلة جدًا، ونادرًا ما تصطدم مع بعضها البعض، كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت المجرة الموجودة في أسفل اليسار تتفاعل مع المجرتين الأخريين، على الرغم من قربهما نسبيًا.

ومن قبيل المصادفة، أن التفاعل الجماعي بين المجرات تسبب في تشكيل يشبه من منظور نظامنا الشمسي المركبة الفضائية المعروفة باسم USS Enterprise من "ستار تريك"، وهي إحدى أهم ظواهر الخيال العلمي في التلفاز الأميركي، التي امتدت على 6 سلاسل من الحلقات التلفازية، وأيضا 11 فيلما مميزا، ومئات من الروايات وألعاب الفيديو والألعاب الحاسوبية.

ووفقا لبيانات ناسا، تقع مجموعة المجرات NGC 7764A، على بعد حوالي 425 مليون سنة ضوئية من الأرض في كوكبة العنقاء.



ويشار إلى المجرات الثلاث بشكل فردي بالأسماء: NGC 7764A1 وNGC 7764A2 وNGC 7764A3.

وعرف علماء بريطانيون في وقت سابق ماهية التفاعل بين المجرات، عندما عرفوا أن المجموعات النجمية العملاقة تتفاعل مع بعضها بعدة أساليب، إذ اكتشف أستاذ علم الكونيات والفلك بجامعة بيرمنغهام، الدكتور أندرو ريد، أن هذه المجرات تتصادم وأن خصائص أشعة إكس في المجرات المندمجة هي من نتاج ظاهرة نشطة وهامة جدا، وهي أن النجوم العملاقة والنجوم المنتهية وبقاياها والنجوم النيوترونية والغازات الساخنة تتصادم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة: ’ناسا’ تكتشف 3 مجرات جديدة.. كم تبعد عن الأرض؟) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صورة: ’ناسا’ تكتشف 3 مجرات جديدة.. كم تبعد عن الأرض؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).