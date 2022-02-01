الدفاع المدني: وفاة نزيل إثر اندلاع حريق في أحد الفنادق وسط بغداد

2022/02/01 | 09:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادالدفاع المدني: وفاة نزيل إثر اندلاع حريق في أحد الفنادق وسط بغداد

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