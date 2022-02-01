2022/02/01 | 09:16 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بغداد ..
أعلنت مصادر في إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) أن الإدارة قد توقع اتفاقيات جديدة مع روسيا العام الجاري.
وحول الموضوع قال نائب رئيس الإدارة، أوو يانهوا: “قد توقع روسيا والصين اتفاقية جديدة بشأن التعاون في مجال الفضاء واتفاقيات للإنشاء محطة قمرية قبل نهاية العام الجاري”.
وأضاف “المشاورات الحكومية الروسية الصينية حول […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اتفاق روسي صيني لاستكشاف الفضاء والقمر) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلنت مصادر في إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) أن الإدارة قد توقع اتفاقيات جديدة مع روسيا العام الجاري.
وحول الموضوع قال نائب رئيس الإدارة، أوو يانهوا: “قد توقع روسيا والصين اتفاقية جديدة بشأن التعاون في مجال الفضاء واتفاقيات للإنشاء محطة قمرية قبل نهاية العام الجاري”.
وأضاف “المشاورات الحكومية الروسية الصينية حول […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اتفاق روسي صيني لاستكشاف الفضاء والقمر) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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