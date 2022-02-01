2022/02/01 | 09:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت مصادر في إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) أن الإدارة قد توقع اتفاقيات جديدة مع روسيا العام الجاري.وحول الموضوع قال نائب رئيس الإدارة، أوو يانهوا: “قد توقع روسيا والصين اتفاقية جديدة بشأن التعاون في مجال الفضاء واتفاقيات للإنشاء محطة قمرية قبل نهاية العام الجاري”.وأضاف “المشاورات الحكومية الروسية الصينية حول […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اتفاق روسي صيني لاستكشاف الفضاء والقمر) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اتفاق روسي صيني لاستكشاف الفضاء والقمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).