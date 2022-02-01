القبض على متهم هارب محكوم غيابيا بالإعدام بالمثنى

2022/02/01 | 09:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القتل العمد قبل عدة سنوات.

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