الامارات تعلن تدمير الموقع الذي اطلق منه الصاروخ على اراضيها

2022/02/01 | 09:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الاماراتية عن تدمير منصة وموقع اطلاق الصواريخ في الجوف، الذي اطلق منه الصاروخ الباليستي باتجاه الامارات فجر اليوم الاثنين.وقالت الوزارة في بيان :" تم اعتراض الصاروخ الساعة 00:20 بوساطة الدفاعات الجوية الاماراتية ".ونشرت وزارة الدفاع الاماراتية في صفحتها على "تويتر" تسجيلا فيديويا ، قالت انه لتدمير "منصة وموقع اطلاق الصاروخ الحوثي"./انتهى9

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