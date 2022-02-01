2022/02/01 | 09:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم / كاف / ان نهائي كأس أمم إفريقيا سيقام في ملعب "أوليمبي" في ياوندي، بعد ان رفع الاتحاد تعليقه اقامة المباريات في الملعب الذي شهد وفاة ثمانية أشخاص في حادثة تدافع في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.ووقعت الكارثة قبل مباراة دور الـ16 يوم الاثنين الماضي بين الكاميرون المضيفة وجزر القمر ، عندما وقع المشجعون عند بوابة المدخل الجنوبي لملعب "اولمبي" اثر عملية تدافع.ولقي ثمانية اشخاص، من بينهم طفل وامرأتان، حتفهم وجرح 38 آخرون.وقال الكاف في بيان :"بعد الاحاطة بالتوصيات والتعهدات من الحكومة الكاميرونية في ما يتعلق بالاحكام الامنية الاضافية، وافقت اللجنة المنظمة للاتحاد الافريقي لكرة القدم بالاجماع على رفع التعليق المفروض على ملعب ( اوليمبي ) "./ انتهى9

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