الإمارات: ضربات الحوثيين لأبوظبي تستهدف شيئا آخر

2022/02/01 | 09:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ثالث هجوم من نوعه على الإمارات في الأسبوعين الأخيرين، أحبطت الدولة الخليجية ضربة صاروخية لجماعة الحوثي اليمنية، "الأمر الذي يهدد الرؤية الجديدة لمستقبل سلمي للشرق الأوسط"، على حد وصف سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة، ولانا نسيبة سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة.

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