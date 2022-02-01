الوطنية: لا يمكن تشكيل حكومة اغلبية لهذه الأسباب

2022/02/01 | 09:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعرب عضو ائتلاف الوطنية النائب السابق حسن خضير الحمداني، الثلاثاء، عن تشاؤمه بتشكيل حكومة الأغلبية التي تسعى لها بعض الكتل السياسية الحالية، عازيا ذلك الى عدم وجود ثقافة ناضجة للمعارضة.وقال الحمداني في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “لا توجد ثقافة للابتعاد عن الطائفية، ومثل هذه الأمور لا يمكن أن تبني البلد”.وبشأن تفسير […]

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