قيادي في الفتح: اجتماع “الحنانة” كان لتقاسم الوزارات دون الرجوع للإطار التنسيقي

2022/02/01 | 09:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعتبر القيادي في تحالف الفتح، محمد مهدي البياتي، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الذي عقدته الكتل الثلاث في مقر إقامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة، بأنه اتفاق على تقاسم التشكيلة الحكومية من دون الرجوع للإطار التنسيقي.وقال البياتي لوكالة “ايرث نيوز”، ان “اجتماع الحنانة كأنه الاجتماع ما قبل الاخير للتفاهم وتقاسم المقاعد الوزارية […]

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