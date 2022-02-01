"فطائر الجليد".. شاهد هذه التشكيلات الجليدية الغامضة ببحيرة أمريكية

2022/02/01 | 09:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حوّلت درجات الحرارة المتجمدة في مدينة شيكاغو الأمريكية الأمواج في بحيرة ميشيغان إلى حقل متجمد من حلقات جليدية.وتنشئ التشكيلات الغامضة التي تسمى أحيانًا "فطائر الجليد" عند تصادم كتل من الجليد أثناء تشكيلها، ما يؤدي إلى تكوين أقراص بيضاوية الشكل.

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