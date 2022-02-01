الصحة العالمية: الاقبال على اللقاح ضد كورونا في العراق ضعيف

2022/02/01 | 09:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداكدت منظمة الصحة العالميَّة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل نسب مضاعفة للاصابات بفايروس كورونا للمدة نفسها من العام الماضي في العراق ونسب لقاحات ضعيفة مقارنة بالدول المجاورة.وقال منسق مكتب السليمانية في منظمة الصحة العالمية الدكتور نجم الدين في تصريح لصحيفة الصباح، إنَّ “بعض الدول المجاورة للعراق وصلت إلى نسبة تطعيم تتراوح بين 50 ـ …

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