نائب: زيارة الحنانة تندرج ضمن البحث عن المصالح

2022/02/01 | 09:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد الغزالي، الثلاثاء، أن زيارة القيادات السياسية الى الحنانة في النجف الاشرف تندرج ضمن البحث عن المصالح، فيما أشار الى ان فترة التوافقات حرجة للكتل السياسية.وقال الغزالي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “فترة التوافقات حرجة جداً للكتل السياسية، ولذلك ما زالت مسيرة التوافقات غير واضحة […]

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