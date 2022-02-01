مديرية شؤون الاقامة تبعد عددا من الاجانب المخالفين للقانون

2022/02/01 | 09:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادالقت مديرية شؤون الاقامة القبض على (٥٥) مخالفا في عدد من مناطق بغداد خلال رصد ومتابعة حركة الاجانب المخالفين للقانون.وبينت المديرية انه تم تسفير (٦٢) اجنبيا مخالفا خارج الاراضي العراقية عن طريق مطار بغداد الدولي، منوهة الى ان جهود المديرية مستمرة في ملاحقة جميع المخالفين الاجانب.

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