2022/02/01 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منال_حميد_غانم كنت في الثامنة من عمري عندما احتلت البلاد من الولايات المتحدة الامريكية بمعاونة سخية وودودة من الملفوظين من قبل النظام البائد الى الخارج .



وكثيرا ما كنت اسمع بأن تلاشي الفوضى التي عشناها مرهون ( بتشكيل حكومة ), وبقينا حوالي السنة نحن الاطفال لايدهشنا سوى سرعة سير الاحداث امامنا وتقلب الاراء وفرش الاسرار عل سفرة المائدة , حيث اصبحنا اشخاص لايشكلون خطرا عندما يتحدثون عن ذويهم في المدرسة او الشارع , ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف يحل العراقيون ازماتهم ؟ - منال حميد غانم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف يحل العراقيون ازماتهم ؟ - منال حميد غانم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).