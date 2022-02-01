الفاشية الأوكرانية، والإمبريالية الأمريكية، والطموح الإمبراطوري الروسي، والخطر المُحْدِق بالعالم (3/3) - منذر علي

2022/02/01 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منذر_علي في مطلع يناير من هذا العام، انعقدت ثلاث جولات من المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي بشأن الأوضاع في أوكرانيا، الأولى كانت في جنيف يوم الاثنين، العاشر من يناير، والثانية في بروكسل يوم الأربعاء، الثاني عشر من يناير، والثالثة كانت في فيينا يوم الخميس، الثالث عشر من يناير.



وكل هذه المحادثات الطويلة لم تثمر عن نتائج ملموسة، تخفف من حالة التوتر بين الطرفين، وعليه فالوضع القائم بين أوكرانيا، المدعومة ......





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