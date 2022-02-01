لقاح موديرنا يحصل على موافقة كاملة في الولايات المتحدة

2022/02/01 | 09:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – أعلنت إدارة الدواء والغذاء الأميركية “أف دي آيه” الإثنين أنّها منحت لقاح “سبايكفاكس” المضادّ لكوفيد والذي تنتجه شركة موديرنا موافقتها الكاملة بعد أن كان قد حصل سابقاً على موافقة للاستخدام الطارىء في الولايات المتحدة.وقالت جانيت وودكوك مفوضة “أف دي آيه” بالإنابة في بيان “يمكن للعامة أن يطمئنّوا إلى أنّ […]

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