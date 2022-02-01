اليوم.. العراق يرفع شعار “الفوز لاغير” في مواجهة لبنان

2022/02/01 | 09:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… يخوض المنتخب الوطني بكرة القدم مواجهة حاسمة مساء اليوم الثلاثاء، بمواجهة نظيره اللبناني ضمن تصفيات كأس العالم.وقال المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المنتخب الوطني جاهز لمواجهة اليوم وهو يبحث عن الفوز فقط من ارضية ملعب صيدا”.واوضح ان “الظروف في مباراة اليوم […]

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