الذين يكذبون ويكذبون- حازم علي

2022/02/01 | 09:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حازم علي حتى لو انقسم السياسيون وتشتت الاحزاب وعربدت التحالفات كما تشاء ، وزايدت كما تفعل اليوم او كما فعلن في عقدين من الزمن ، فإن العراقيين اكثر وعيا الان ولن ينجرّوا الى شِباك المهالك التي يعدها الباحثون عن المناصب والطامعون بالغنائم ، الذين يكذبون ويكذبون كل اليوم بشأن المصالح الوطنية ، والاصل لديهم […]

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