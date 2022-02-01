اقتحام بساتين 9 قرى في محافظة عراقية.. اكبر عملية منذ 6 سنوات - عاجل

2022/02/01 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشفت مصادر أمنية، اليوم الثلاثاء، عن اكبر عملية لجهاز مكافحة الارهاب في محافظة عراقية منذ 6 سنوات.

‏وقالت المصادر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "قوة كبيرة من جهاز مكافحة الارهاب قادمة من بغداد اقتحمت من محوريين سلسلة بساتين زراعية مترامية ضمن قاطع شمال قضاء المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة) شملت بساتين 9 قرى ابرزها توكل والحمندلية وبابلان لتعقب اهداف مهمة لخلايا داعش".

‏وأضافت أن "العملية هي الاكبر من نوعها لجهاز مكافحة الارهاب في ديالى منذ 6 سنوات".

‏وأكدت أن "العملية تاتي بجغرافية معقدة جدا شهدت مؤخرا سلسلة خروقات ونشاط لخلايا داعش الارهابي باعتبارها بساتين تمتد لالاف الدونمات تتخللها جداول ومبازل وانهر ما يجعلها ذات تضاريس صعبة جدا".

‏وأشار الى أن "نتائج العملية غير معروفة حتى الان لكن دخول جهاز مكافحة الارهاب بقوة في مشهد ديالى الامني يدل على اهتمام بغداد بها باعتبارها خاصرة العاصمة".

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