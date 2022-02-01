الحلبوسي ونيجيرفان بارزاني يصلان الى النجف الاشرف للقاء الصدر

2022/02/01 | 09:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الى النجف الاشرف للقاء زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ./انتهى

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