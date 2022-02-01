كازاخستان.. تقارير جماعية تكشف سبب إخماد الثورة المفاجئة

2022/02/01 | 10:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال الاضطرابات الدامية التي هزت كازاخستان في أوائل يناير، في أسوأ أزمة تشهدها الدولة الواقعة في آسيا الوسطى في تاريخها الحديث، تتكشف ظلالها، خاصة فيما يتعلق بعدد القتلى وطرق قتلهم.

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