تركي آل الشيخ يصف محمد صبحي بـ

2022/02/01 | 10:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، الممثل المصري، محمد صبحي، بـ"المشخصاتي" بعد أن أشار الأخير إلى رفضه عرضا بملايين الدولارات للقدوم إلى السعودية لتقديم عرض مسرحي قائلا "أنا مش مرفهاتي".

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