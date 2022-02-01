تحركات لزيادة أعماق مياه العراق الإقليمية

2022/02/01 | 10:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… يتحرَّك العراق لزيادة أعماق المياه الإقليميَّة والقنوات الملاحية من أجل جذب السفن والناقلات العملاقة إلى الموانئ.وقال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق التابعة لوزارة النقل فرحان الفرطوسي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، “الشركة تعتمد زيادة الأعماق التصميمية للأرصفة والقنوات الملاحية في الموانئ، فضلاً عن تحسين أعماق المياه الإقليمية […]

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