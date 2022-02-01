2022/02/01 | 10:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت هيئة الاحصاء التركية، ان العراق جاء بالمرتبة الخامسة كأكبر مستورد من تركيا خلال العام الماضي 2021.وقالت الهيئة في تقرير لها ، ان “صادرات تركيا خلال العام الماضي 2021 بلغت 225 مليارا و291 مليون دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 32.8 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2020، مبينة أن “واردات تركيا بلغت 271 مليارا …

ظهرت المقالة تركيا: العراق خامس أكبر مستورد لبضائعنا في 2021 أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا: العراق خامس أكبر مستورد لبضائعنا في 2021) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا: العراق خامس أكبر مستورد لبضائعنا في 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).