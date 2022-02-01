قلق دولي من ضعف نسبة الملقحين ضد كورونا في العراق

2022/02/01 | 10:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، ضعف معدلات التلقيح في العراق مقارنة مع الدول المجاورة، إلى جانب تسجيل نسب مضاعفة للإصابات خلال الشهر الماضي مقارنة مع المدة نفسها من العام الماضي.وقال منسق مكتب السليمانية في منظمة الصحة العالمية نجم الدين حسن في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “بعض الدول المجاورة للعراق وصلت إلى […]

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