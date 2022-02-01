 الديوانية تهدد أصحاب المولدات بـ”إجراءات صارمة” بسبب ساعات التشغيل

2022/02/01 | 10:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..: هدد رئيس لجنة الطاقة في المحافظة حيدر شمخي عبود، الثلاثاء، أصحاب المولدات من إجراءات أكثر صرامة تصل إلى حد إلغاء العقد المبرم مع صاحب المولدة والتعاقد مع مستثمر اخر في حال ثبوت تقصيرهم بساعات التشغيل.وقال عبود في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “لجان المتابعة اتخذت حزمة من الإجراءات العاجلة لتحسين مستوى تجهيز المواطنين […]

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