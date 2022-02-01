أصبحت الآن مهمة إصلاح الاقتصاد العراقي ضرورة واجبة وملحة - فلاح أمين الرهيمي

2022/02/01 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي نتيجة السياسات الفاشلة للحكومات السابقة أصبحت قضية الإصلاح الاقتصاد العراقي حاجة ملحّة وفعلية بسبب التشوهات العديدة التي تعرضت لها والتي نجمت عن أسباب وعوامل داخلية وخارجية نتيجة المحاصصة والفساد الإداري والمحسوبية والمنسوبية وعدم تحمل المسؤولية من قبل عناصر كفوءة ومخلصة وقادرة على إنجاز مهمتها ومسؤوليتها وكانت من إفرازاتها البنية الريعية للاقتصاد العراقي بالاعتماد على العوائد النفطية وتخلّف التشر ......





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