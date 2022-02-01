العراق خامس اكبر المستوردين من تركيا في 2021

2022/02/01 | 10:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة الاحصاء التركية، اليوم الثلاثاء، ان العراق خامس أكبر مستورد للسلع والبضائع من تركيا خلال العام 2021.وقالت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة “ايرث نيوز”، ان “الصادرات التركية خلال العام الماضي بلغت 225 مليارا و291 مليون دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 32.8%، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2020”.وبينت أن “واردات تركيا […]

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