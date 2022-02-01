2022/02/01 | 10:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتفقتْ دائرة الصحة في النجف الأشرف مع العتبة العلوية على إنشاء مركز متخصص لعلاج المدمنين، فيما طالبت بتشديد الرقابة من قبل الجهات المعنية على المقاهي ومحال الكوفي شوب.وقال مدير الدائرة أحمد الأسدي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “العتبة خصصت موقعاً للمركز يتم الآن تأهيله بغية تخصيصه لعلاج الإدمان”.وأضاف الاسدي، ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة العلوية تعتزم إنشاء مركز لمعالجة مدمني المخدرات) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة العلوية تعتزم إنشاء مركز لمعالجة مدمني المخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).