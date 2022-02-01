طمطمة فضيحة الشهادات المزوّرة – ساهرة الطالقاني

2022/02/01 | 10:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساهرة الطالقاني سمعنا بفضيحة بيع الجامعات اللبنانية شهادات عليا مزورة لعدد كبير من العراقيين ، لكن لم يتم الكشف عن اسماء الذين يعيشون بيننا بتلك الشهادات المزورة ، ونالوا المناصب وحملوا الالقاب ، نريد ان نعرف من هم واين يعملون وكم عضوا في مجلس النواب حاليا او سابقا بينهم ، الموضوع ليس سهلا ، […]

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