عضو بدولة القانون: اجتماعات عديدة ستعقد مع التيار الصدري لحسم الملفات العالقة

2022/02/01 | 10:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقع عضو في الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، حدوث إنفراجة في الأزمة مع التيار الصدري، فيما أكد أن الإطار سيعقد سلسلة اجتماعات مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والكتلة الصدرية، للتباحث بشأن التشكيلة الحكومية الجديدة وحسم العديد من الملفات قبل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في البرلمان.وقال عضو الإطار التنسيقي عن ائتلاف دولة […]

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