إحصائية رسمية بعدد المشمولين بأوامر القبض من كبار المسؤولين خلال شهر

2022/02/01 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وكشفت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن عدد أوامر القبض والاستقدام بحق المسؤولين في آخر شهر من العام الماضي، فيما أكدت صدور 85 أمر قبض واستقدام بحق هذه الفئة.

وذكر بيان للهيئة تلقته (بغداد اليوم)، ان "الهيئة نفذت خلال شهر كانون الأول 48 عملية قبض فيما أصدرت 85 أمر قبض واستقدام قضائي بحق وزير ومن بدرجته وذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين"، لافتة الى أن "أحكام الإدانة القضائية والمدانين بلغت 294 بلاغاً".

وأشار البيان إلى أن "ملفات تسليم الهاربين المطلوبين قضائياً بلغت 20 ملفاً فيما بلغت ملفات استرداد الأموال المهربة خمسة ملفات"، مبيناً أن " عدد استمارات المشمولين بكشف الذمم المالية المتسلمة بلغ 1913 استمارة وعدد المشمولين بالكشف الذين ظهر لديهم تضارب في المصالح تسعة أشخاص، فيما بلغ عدد الدورات التدريبية والورش والندوات التي أقامتها الهيئة في دوائرها وخارجها 19 ،فيما بلغت الحلقات التلفزيونية والإذاعية والإصدارات الورقية ستة ،فيما بلغت البحوث والدراسات والتقارير الإحصائية أربعة بحوث".

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