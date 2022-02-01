بالصور .. وصول الحلبوسي و نيجيرفان بارزاني والخنجر الى النجف

2022/02/01 | 10:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ، يصحبهما رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر ، الى النجف للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وكان في استقبالهم محافظ النجف ماجد الوائلي ./انتهى

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