النفط يستمر في الارتفاع ليصل اكثر ٩١ دولار للبرميل

2022/02/01 | 10:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ارتفعت أسعار النفط في الاسواق، اليوم الثلاثاء، الى أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات، حيث يراهن المستثمرون على بقاء الإمدادات شحيحة، مع زيادة محدودة للإنتاج من قبل منتجي النفط الرئيسيين وانتعاش قوي بعد الوباء في الطلب على الوقود.وذكرت وسائل اعلام اقتصادية تابعتها “الجورنال” ان “عقود خام برنت تسليم شهر نيسان، ارتفعت 1.18 أو […]

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