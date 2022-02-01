الإطار بشأن دعوى الكتلة الاكبر: قدمنا 88 توقيعاً لرئيس السن ولم ينافسنا احد

2022/02/01 | 10:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد عضو بالإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، تقديم الاطار 88 توقيعاً نيابياً لتسجيله “الكتلة الاكبر” في مجلس النواب الاولى.وقال عضو الإطار والنائب عن ائتلاف دولة القانون عطوان العطواني، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “قرار المحكمة الاتحادية اليوم بشأن دعوى الكتلة الاكبر، لا يمكن توقعه”، مستطرداً بالقول “رد الدعوى الاولى بشأن الغاء الجلسة […]

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