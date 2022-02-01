2022/02/01 | 10:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة التخطيط، الثلاثاء، عن ادخال 3 ملايين و23 ألفاً ضمن مشروع “الرقم الوظيفي”، مشيرة الى أن المشروع سيسمح لديوان الرقابة المالية بسهولة بتدقيق أرقام الموظفين دون النظر لأسمائهم.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “العمل مستمر بهذا المشروع، واللجنة المشكلة التي يرأسها رئيس الجهاز […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تعلن آخر إحصائية بشأن المسجلين في “الرقم الوظيفي”) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تعلن آخر إحصائية بشأن المسجلين في “الرقم الوظيفي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).