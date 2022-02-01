من باريس إلى لندن ومدريد.. كيف يبدو منزل بقيمة مليون دولار في مدن أوروبية؟

2022/02/01 | 10:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من شقة بنتهاوس تتكون من ثلاث غرف نوم في مدينة مدريد الإسبانية إلى شقة بغرفة نوم واحدة في وسط مدينة لندن، هذا ما يمكنك أن تحصل عليه مقابل مليون دولار في أربع عواصم أوروبية.

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