قتيل و3 مصابين إثر مشاجرة في ذي قار

2022/02/01 | 10:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصيب 3 اشخاص، فيما قتل اخر، اليوم الثلاثاء، إثر مشاجرة اندلعت في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار.وقال مصدر أمني في ذي قار، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “مشاجرة اندلعت في محلة المستشفى في قضاء الشطرة، استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة، مما أسفر عن مقتل شاب من مواليد 1994 بعد إصابته بطلق ناري […]

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