المفوضية تنتظر استئناف جلسات البرلمان لتشريع قانون الانتخابات المحلية

2022/02/01 | 10:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، أنها تترقب عودة انعقاد جلسات مجلس النواب لتشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي شهدت صياغته الأخيرة تعديلاً ثالثاً، في 15 مادة إضافة إلى الخلافات بشأن بعض البنود وخاصة البند المتعلق بالدوائر المتعددة.وقالت عضو مجلس المفوضية أحلام الجابري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المفوضية تنتظر تشريعاً برلمانياً […]

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