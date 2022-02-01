رئاسة البرلمان: انتهاء استعدادات جلسة انتخاب الرئيس.. لا تأجيل ولو لساعة واحدة

2022/02/01 | 10:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبدالله، اليوم الثلاثاء، اكتمال جميع الاستعدادات الفنية لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، في السابع من هذا الشهر، مشدداً على أن انتخاب رئاسة الجمهورية، لن يتأجل، ولو لساعة واحدة من موعده المقرر.

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وأضاف عبدالله، في تصريح لموقع حزبه الرسمي اطلع عليه "ناس" (١ شباط ٢٠٢٢) أن "رئاسة البرلمان ملتزمة بالتوقيتات الدستورية، وأنها غير مرتبطة بالخلافات السياسية بين المتنافسين، وهي ماضية في الاستحقاق الدستوري، بعد إعلان أسماء المنافسين وأنهت الاستعدادات الفنية للعملية".

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