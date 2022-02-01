جرعة تدريبية خاصة تؤهل شيركو كريم لمواجهة لبنان

2022/02/01 | 10:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أجرى لاعب المنتخب العراقي لكرة القدم، شيركو كريم، اليوم الثلاثاء، وحدة تدريبية خاصة للتحضير والمشاركة في مواجهة لبنان بتصفيات كأس العالم.وقال المنسق الاعلامي للمنتخب محمد عماد، لوكالة “ايرث نيوز”، إن “اللاعب شيركو كريم تعافى من فيروس كورونا وهو ما اكدته الفحوص الطبية الخاصة بالفيروس”.واضاف أن “مدرب اللياقة عمل حتى ساعات متأخرة […]

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