حملة تستهدف المتسولين ومروجي المخدرات في محافظتين.. هذه نتائجها

2022/02/01 | 10:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الثلاثاء، تنفيذ حملة واسعة على المتسولين ومروجي لمخدرات في محافظة بغداد وواسط.

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مفارزنا الأمنية تمكنت من القبض على ثلاثة متهمين وبحوزتهم اسلحة غير مرخصة وستة عشر سيارة عليها اشارة حجز و157 متسولاً في بغداد".ومن جهة اخرى، أعلنت الوكالة "القبض على متهم بترويج وبيع المخدرات وبحوزته ثلاثمائة حبة مخدرة في واسط".

وأشارت الوكالة إلى أنه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم اصولياً لينالوا جزائهم العادل".

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