2022/02/01 | 11:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف السياسي العراقي محمد توفيق علاوي، الثلاثاء، عن حصول تضخم كبير في ثروات الفاسدين خلال فترة تولي مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة، مشيرا الى قياد اغلب البنوك الأوروبية بغلق الكثير من الحسابات المصرفية ممن لهم علاقات مالية مع العراق بسبب استشراء الفساد.وقال علاوي في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” واطلعت عليه /المعلومة/، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي: الفاسدون تضخمت ثرواتهم خلال فترة حكم الكاظمي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي: الفاسدون تضخمت ثرواتهم خلال فترة حكم الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).