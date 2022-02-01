 دولي سابق: المنتخب الوطني يحتاج لغلق دفاعاته أمام لبنان

2022/02/01 | 11:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكد اللاعب الدولي السابق جبار هاشم، أن المنتخب الوطني بحاجة الى اغلاق دفاعاته أمام لبنان في تصفيات كأس العالم.وقال هاشم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المنتخب الوطني يعاني من هشاشة دفاعاته وهو ما تسبب بعدم فوزه في مبارياته السابقة بتصفيات كأس العالم لذلك يجب على الكادر التدريبي ان يركز على هذه […]

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