رجل يرتكب مجزرة بحق عائلته في بغداد ويقتلهم جميعا - عاجل

2022/02/01 | 11:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باقدام رجل على ارتكاب مجزرة بحق عائلته في ابي غريب غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "شخص أقدم على قتل زوجته وأبنته تولد 2008 وأبنه الذي يبلغ من العمر سنة واحدة، في منطقة قرية الذهب الابيض ضمن قضاء ابي غريب ".وأضاف، أن "الشخص أصاب أم زوجته وحاول قتل عمه والد زوجته وحصل تبادل اطلاق نار من الطرفين اسفر عن اصابة الجاني وعمه".

وأشار المصدر إلى أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث واعتقلت الجاني والعم ونقلت الجثث والمصابة الى احدى المستشفيات".

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