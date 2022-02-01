الاطار : لم تصلنا أية إشارات إيجابية عن اجتماع الحنانة

2022/02/01 | 11:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد الاطار التنسيقي , الثلاثاء , انه لم يتلق اية إشارات إيجابية عن نتائج الاجتماع الرباعي في الحنانة, مبينا ان الكتلة الصدرية مازالت تفكر باستقطاب جزء من قوى الاطار في تشكيل الحكومة وهذا غير ممكن القبول به .وقال عضو الاطار سعد السعدي في تصريح لـ / المعلومة / , ان […]

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