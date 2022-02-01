 مجلس بغداد: الربط السعودي لا يكفي لتزويد الكرادة بالكهرباء!

2022/02/01 | 11:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتبر عضو مجلس محافظة بغداد المنحل سعد المطلبي , الثلاثاء , ان مذكرة التفاهم الخاصة بالربط الكهربائي مع السعودية يندرج ضمن ملف سياسي رسمته الدوائر الامريكية , مبينا ان المشروع لا يكفي لتزويد قاطع الكرادة بالكهرباء.وقال المطلبي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” التهويل الإعلامي لمذكرة الربط […]

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