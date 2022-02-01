2022/02/01 | 11:26 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بغداد ..
اعتبر عضو مجلس محافظة بغداد المنحل سعد المطلبي , الثلاثاء , ان مذكرة التفاهم الخاصة بالربط الكهربائي مع السعودية يندرج ضمن ملف سياسي رسمته الدوائر الامريكية , مبينا ان المشروع لا يكفي لتزويد قاطع الكرادة بالكهرباء.
وقال المطلبي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” التهويل الإعلامي لمذكرة الربط […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مجلس بغداد: الربط السعودي لا يكفي لتزويد الكرادة بالكهرباء!) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعتبر عضو مجلس محافظة بغداد المنحل سعد المطلبي , الثلاثاء , ان مذكرة التفاهم الخاصة بالربط الكهربائي مع السعودية يندرج ضمن ملف سياسي رسمته الدوائر الامريكية , مبينا ان المشروع لا يكفي لتزويد قاطع الكرادة بالكهرباء.
وقال المطلبي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” التهويل الإعلامي لمذكرة الربط […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مجلس بغداد: الربط السعودي لا يكفي لتزويد الكرادة بالكهرباء!) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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